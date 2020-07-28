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28.07.2020 - 16:49 | | DHA

Ekipler şaşkına döndü! Dilenci, topladığı paraları torununun üzerinde saklamış

Çorum’da, zabıta, Kurban Bayram öncesi dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan dilencilerden birinin topladığı paraları, 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına, birinin de cep telefonunun kılıfına sakladığı ortaya çıktı.

Ekipler şaşkına döndü! Dilenci, topladığı paraları torununun üzerinde saklamış

Kentteki ana caddelerde, vatandaşların duygularını suistimal ederek para toplayan dilenciler, bugün zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimle yakalandı.

Çoğunluğunun yanında çocuk olan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada üzerleri aranan dilencilerden M.Y.'nin topladığı paraları yanında gezdirdiği 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına, adı öğrenilemeyen bir dilencinin de cep telefonunun kılıfına gizlediği tespit edildi.

Dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı bayramlar için sofra örneğiSağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı sürecinde sağlıklı ve doğru beslenme için tüketilmesi gerekenleri gösteren örnek bir “sağlıklı bayram sofrası” hazırlandı. Bayramda dengeli beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler ise Sağlık Bakanlığında görevli diyetisyenler tarafından anlatıldı.
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