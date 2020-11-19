EKPSS kura başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS başvuru kılavuzu

EKPSS başvuru kılavuzu adaylara açıldı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı kura başvuruları 18 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak. Memur olmak için heyecanla beklenen 2020 EKPSS kura usulüyle yerleştirme koşulları da haberimizde.

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKPSS/Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemleri, 18 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaklar. ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirilecek. EKPSS Kura engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekmektedir.

EKPSS BAŞVURU EKRANI...

KİMLER EKPSS KURA BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.

EKPSS KURA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli personel temini için ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS kura ile yerleştirme işlemi için başvurular 30 Kasım'da son bulacak. Başvuru sonuçlarına ilişkin henüz bir tarih belirtilmedi.

2020 EKPSS BAŞVURU KILAVUZU...