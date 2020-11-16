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16.11.2020 - 16:22 |

EKPSS Soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ÖSYM giriş

EKPSS Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin sitesine akın ederek, EKPSS soruları ve cevaplarını incelemek istiyor. İşte -EKPSS : Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişim linki...

EKPSS Soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ÖSYM giriş

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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