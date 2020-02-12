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12.02.2020 - 17:29 | | DHA

Ekrem İmamoğlu'dan, küfür iddiaları hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Planlama Ajansı'nın tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu'dan, küfür iddiaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm samimi duygularımla mektup yazarak, kendisine mesajları ileten kişi olarak ben tüm samimi ifadelerimi geri çekiyorum. Gerek kalmadı" dedi. İmamoğlu, "Ben bu tutumumu geri çekiyorum. Tabi ki randevu talebini de çekiyorum. Zaten bir anlamı yok." diye konuştu.

"O KONU BOŞ BİR KONU"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki küfür iddiaları ile ilgili, "O konu boş bir konu. Mahkemeye verdi arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık. Ama bunu çıkıp ifade bir cümle ile ifade biçimini gördüm zaten. Şu an mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz" dedi.

"ADALAR'DAKİ ATLAR BUGÜN ÇADIRLARA ALINIYOR"

Adalar'da belediye bünyesindeki atlara iyi bakılmadığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Ben bilgi sahibi değildim ama arkadaşım şimdi verdi. Bu atlar Adalar'da başıboş bulunup bize getirilen atlar. Yeni atlar da geleceği için çadırlar kuruluyor. Bu atlar da o çadırlara alınacak. Arkadaşlar görüntüleri atların ölmek üzereyken bize geldiğini, çok iyi bakıldıklarını ve direkt veterinerlerin ilgilendiklerini söylediler. Bugün de çadıra geçecekler. Bu anlamda beslenmesi ile ilgili yonca ile beslendiğini arkadaşlarım yazdılar" dedi.

 

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