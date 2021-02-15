MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri EKYS geç başvuru ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 EKYS sınav tarihi
ABONE OL
15.02.2021 - 13:56 |

EKYS geç başvuru ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 EKYS sınav tarihi

EKYS başvuru işlemler, 5 Şubat - 11 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Henüz başvuru yapmamış adaylar EKYS geç başvuru tarihini ve geç başvuru ücretini sorguluyor. İşte ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiler...

EKYS geç başvuru ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 EKYS sınav tarihi

ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKYS başvuruları 5-11 Şubat tarihleri arasında tamamlanacak. Ardından başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru günü başlayacak. Daha sonra ise sınav günü gelecek. Peki EKYS ne zaman, EKYS başvuru tarihleri ve geç başvuru günü ne zaman, ücreti ne kadar?

EKYS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

EKYS geç başvuru günü 16 Şubat 2021 tarihidir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL)
yatıracaklardır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

EKYS NE ZAMAN?

2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS), 14 Mart 2021 tarihinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Karla kaplanan kaldırımda kayak yaptıSancaktepe'de bir kişi ayağına geçirdiği kayak takımıyla kaldırımda kaydı. O anlar yoldan otomobille geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Sevgililer Günü'nde otele şok baskın! Böyle yakalandılar

Sevgililer Günü'nde otele şok baskın! Böyle yakalandılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet