EKYS geç başvuru ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 EKYS sınav tarihi

ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKYS başvuruları 5-11 Şubat tarihleri arasında tamamlanacak. Ardından başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru günü başlayacak. Daha sonra ise sınav günü gelecek. Peki EKYS ne zaman, EKYS başvuru tarihleri ve geç başvuru günü ne zaman, ücreti ne kadar?

EKYS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

EKYS geç başvuru günü 16 Şubat 2021 tarihidir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL)

yatıracaklardır.

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EKYS NE ZAMAN?

2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS), 14 Mart 2021 tarihinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.