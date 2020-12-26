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26.12.2020 - 14:25 |

Elazığ'da deprem mi oldu? Van'da deprem mi oldu? AFAD - Kandilli son depremler listesi sorgulama

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 26 Aralık son depremler listesi araştırılıyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi öğrenebilirsiniz. İşte 26 Aralık son dakika depremler...

Elazığ'da deprem mi oldu? Van'da deprem mi oldu? AFAD - Kandilli son depremler listesi sorgulama

Son dakika deprem haberleri... Bugün deprem oldu mu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor.  İşte deprem listesine göre bugünkü depremler.

SON DEPREMLER 26 ARALIK 2020

ELAZIĞ'DA DEPREM

AFAD: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VAN'DA DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde alınan bilgiye göre saat:12: 31 'de yerin 5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, merkez üssü Çatak İlçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını ekiplerin mahallelerde çalışmalarını sürdürdürdüğünü bildirdi. 

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

 

Kaza yapan taksi yan yattıİstanbul Ümraniye'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada taksi yan yattı. Takside sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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