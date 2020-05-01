Elektrik tesisatına başlandı

Atatürk Havalimanı’ndaki inşaatın kaba kısmı büyük dereceke tamamlanırken, çevre düzenlemesi ve yolların betonlama çalışmaları sürüyor. Sancaktepe’deki hastane inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor.

Hastanenin ilk etabının çalışmalarında elektirik sisteminin kurulum aşamasına gelinirken çevre düzenlemeleri de devam ediyor.