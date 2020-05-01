01.05.2020 - 07:00 |
Elektrik tesisatına başlandı
İstanbul’un iki yakasında salgın ve afetler amacıyla kullanılmak için inşa edilen biner yataklı hastanelerin yapılı gece gündüz aralıksız devam ediyor.
Atatürk Havalimanı’ndaki inşaatın kaba kısmı büyük dereceke tamamlanırken, çevre düzenlemesi ve yolların betonlama çalışmaları sürüyor. Sancaktepe’deki hastane inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor.
Hastanenin ilk etabının çalışmalarında elektirik sisteminin kurulum aşamasına gelinirken çevre düzenlemeleri de devam ediyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.