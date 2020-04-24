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24.04.2020 - 18:18 |

Elisa İsminin Anlamı Nedir? Elisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elisa ismi, Arapça ve İbranice kökenli bir isimdir. Son yıllarda kız bebeklere konulan modern kız isimlerinden biri olarak popülaritesi artmaktadır. Sadece kulağa hoş gelmesi nedeni ile bile tercih edilen bu ismin anlamı da merak edilmektedir. Elisa'yı araştıranlar için Elisa isminin anlamı nedir? Elisa ne demek, ne anlamına gelir? İşte, detaylar.

Elisa İsminin Anlamı Nedir? Elisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elisa isminin dini bir anlam taşıdığı bilinmektedir. Hz. Zekeriya'nın eşinin ismi olması sebebi ile de anneler, babalar ve aile büyükleri Elisa ismini kız çocuklarına vermeyi tercih etmektedirler. Bu isim üzerinde aile bireyleri, çoğu zaman ortak noktada buluşmaktadır. Hepsi tarafından genellikle beğenilen bir isim olarak ortaya çıkmaktadır.

Elisa İsminin Anlamı Nedir?
Elisa isminin anlamı, cennet kapısında bekleyen melek olarak bilinmektedir. Elisa isminin bir diğer anlamı ise Allah'ın sözü ve yemini şeklinde de kaynaklarda belirtilmektedir.

Elisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
Elisa, en çok dile getirilen anlamı olan cennet kapısında bekleyen melek olarak kullanılmaktadır. İsim anlamı bakımından dokunaklı bir anlam ihtiva eder. Bu ismi taşıyan kişilerin, analizlerine bakıldığında enerjik ve sanatsal bir yapıya sahip oldukları ve bununla birlikte kırılgan da oldukları tespit edilmiştir. Hassas bünyeleri vardır. Mantıklı düşünme en üst seviyelerdedir. Olayları algılama duyguları oldukça gelişmiştir.

Elisa İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Eilsa ismi, Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. İçerdiği güzel anlamlarla Elisa ismi, isim seçenekleri arasında göze çarpmaktadır.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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Elisa İsminin Anlamı Nedir? Elisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elisa İsminin Anlamı Nedir? Elisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

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