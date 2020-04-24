Elisa İsminin Anlamı Nedir? Elisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elisa isminin dini bir anlam taşıdığı bilinmektedir. Hz. Zekeriya'nın eşinin ismi olması sebebi ile de anneler, babalar ve aile büyükleri Elisa ismini kız çocuklarına vermeyi tercih etmektedirler. Bu isim üzerinde aile bireyleri, çoğu zaman ortak noktada buluşmaktadır. Hepsi tarafından genellikle beğenilen bir isim olarak ortaya çıkmaktadır.

Elisa İsminin Anlamı Nedir?

Elisa isminin anlamı, cennet kapısında bekleyen melek olarak bilinmektedir. Elisa isminin bir diğer anlamı ise Allah'ın sözü ve yemini şeklinde de kaynaklarda belirtilmektedir.

Elisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elisa, en çok dile getirilen anlamı olan cennet kapısında bekleyen melek olarak kullanılmaktadır. İsim anlamı bakımından dokunaklı bir anlam ihtiva eder. Bu ismi taşıyan kişilerin, analizlerine bakıldığında enerjik ve sanatsal bir yapıya sahip oldukları ve bununla birlikte kırılgan da oldukları tespit edilmiştir. Hassas bünyeleri vardır. Mantıklı düşünme en üst seviyelerdedir. Olayları algılama duyguları oldukça gelişmiştir.

Elisa İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Eilsa ismi, Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. İçerdiği güzel anlamlarla Elisa ismi, isim seçenekleri arasında göze çarpmaktadır.