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08.04.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Emekli astsubaylardan ‘korona’ yarışması

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), üyelerinin çoğunluğunun 50 yaş üstü olması ve evde kalmaları nedeniyle, “Koronavirüs günlerinde yaşam” konulu makale yarışması düzenliyor.

Emekli astsubaylardan ‘korona’ yarışması
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

TEMAD, Koronavirüs salgını karşısında alınan önlemlerle, evinde kalan meslektaşlarının ve yakınlarının, moral ve motivasyonlarını üst seviyelere çıkarmak, salgınla mücadelede mesleki ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla makale yarışması düzenlemeye karar verdi. Koronavirüs günlerinin anlatılacağı makalelerde, “salgın öncesi ve sırasında yaşantımız, değişen, değişmeyen ve yeni alışkanlıklarımız, salgın esnasında yitirdiğimiz değerlerin hatırlanması, aile içi ilişkiler, akrabalık ve arkadaşlık ilişkileri” gibi konuların ele alınabileceği belirtildi. Emekli astsubay ve ailelerin katılabileceği yarışmada, dereceye girenlere sertifakanın yanı sıra birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye 1 bin lira ödül verilecek. Her yarışmacı en fazla 3 makale ile katılabilecek. Yarışmaya başvurular bugün (8 Nisan) başlarken, son başvuru tarihi, 1 Haziran olarak belirlendi. Makaleler, yazarın özgeçmişiyle beraber temad@temad.org adresine elektronik ortamda gönderilecek. Yarışma sonuçları temad.org sayfasından 29 Haziran’da açıklanacak.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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