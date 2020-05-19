Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Bağ-Kur ve SSK emekli maşları ne zaman verilecek?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılıyor. Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayrama sayılı günler kala ise emekli maaşlarının ödeme tarihleri gündem oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği açıklamayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gerçekleştirdi. Peki Bağ-Kur ve SSK emekli maaşları ne zaman verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

BAĞ-KUR EMEKLİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

SSK EMEKLİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SSK emeklileri için normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta yapıldı. Ödeme tarihi 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları verilecek.