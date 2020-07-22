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22.07.2020 - 10:39 | | DHA

Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polis Cengiz A.'nın havaya ateş ettiği tabancadan çıkan mermi, davetlilerden İsmail Aşık'ın (59) başına isabet etti. Aşık, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, emekli polis gözaltına alındı.

Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü

Olay, dün akşam, Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Kutluca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan emekli polis Cengiz A., havaya rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden İsmail Aşık'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Aşık'a ilk müdaheleyi, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Emekli polis Cengiz A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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