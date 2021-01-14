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14.01.2021 - 14:07 | | DHA

Emine Erdoğan: Çevre kirliliğini önleyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim" dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 'Dünya ortak evimiz' etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim!" dedi.

Erdoğan'ın paylaştığı 48 saniyelik videoda ise, mutfaktaki atıkların çöp değil, bitkiler için doğal bir gübre yani kompost kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

Emine Erdoğan: Çevre kirliliğini önleyelimCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim" dedi.
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