MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan, Hatay Valiliği’ni tebrik etti
ABONE OL
02.10.2020 - 16:41 |

Emine Erdoğan, Hatay Valiliği’ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Hatay Valiliği’ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, Hatay Valiliği’ni tebrik etti

Emine Erdoğan, Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, Hatay Valiliği'ni tebrik eden Erdoğan, "Dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yoluyla, çevreci bir yolculuğun önünü açan Hatay Valiliği’ni tebrik ediyorum. Bu yolun, tüm dünyadaki bisiklet severler için de eşsiz Akdeniz manzarası ile önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Bisiklet, en çevre dostu ulaşım aracı olduğu gibi, insanın ruh ve beden sağlığı için de son derece faydalı. Güvenli bisiklet yollarının tüm şehirlerimizde çoğalmasını diliyorum.”

Emine Erdoğan, Hatay Valiliği’ni tebrik etti

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (2 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini öldürdü

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

Okullar ne zaman açılacak, okullar açılıyor mu? 2020 - 2021 Eğitim yılı başlangıç tarihi

Okullar ne zaman açılacak, okullar açılıyor mu? 2020 - 2021 Eğitim yılı başlangıç tarihi

Sıradaki Haber