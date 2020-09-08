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08.09.2020 - 11:58 | | DHA

Emine Erdoğan, kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeği misafir etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kolları ve bacakları olmadan doğan Suriyeli Muhammed bebek ve ailesi ile bir araya geldi. Erdoğan, "Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak" dedi.

Emine Erdoğan, kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeği misafir etti

Suriye'de yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib'deki çadır kente sığınan Mosaytıf ailesi, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Türkiye'ye getirildi. Emine Erdoğan, Mosaytıf ailesi ve Muhammed bebeği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir etti. Erdoğan, bebeğin sağlık durumuna ilişkin Mosaytıf ailesinden ve Muhammed'in Türkiye'ye getiriliş sürecine ilişkin de AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan bilgi aldı. Erdoğan, Muhammed bebeği kucağına alarak yakından ilgilendi. Ziyarette Emine Erdoğan'a torunu Sadık Eymen Albayrak da eşlik ederken, Mosaytıf ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine teşekkürlerini sundu; Türk halkına da konukseverliği dolayısıyla şükranlarını ifade etti.

Emine Erdoğan, kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeği misafir etti

Emine Erdoğan, kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeği misafir etti


‘PROTEZ KOL VE BACAKLARINA KAVUŞACAK’

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ise, şunları kaydetti:

"Yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib’deki çadırkente sığınan Suriyeli Mosaytıf ailesinin, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeği bugün misafirimiz oldu. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD işbirliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz.”

Emine Erdoğan, kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeği misafir etti

Emine Erdoğan, kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeği misafir etti

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