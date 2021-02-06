Emine ErdoÄŸan: Sokakta yaÅŸayan hayvanlar iÃ§in hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabiliriz

Emine ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan 'dÃ¼nya ortak evimiz' etiketi ile yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Sokakta yaÅŸayan hayvanlar iÃ§in hayatÄ± biraz olsun kolaylaÅŸtÄ±rabiliriz. Yeter ki dÃ¼nyayÄ± onlarla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± unutmayalÄ±m" ifadesini kullandÄ±. Emine ErdoÄŸan, sokak hayvanlarÄ± iÃ§in yapÄ±labileceklerin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir videoya da yer verdi.