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06.02.2021 - 17:42 |

Emine ErdoÄŸan: Sokakta yaÅŸayan hayvanlar için hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabiliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, sokakta yaÅŸayan hayvanlar iÃ§in hayatÄ±n biraz olsun kolaylaÅŸtÄ±rabileceÄŸini belirtti.Â

Emine ErdoÄŸan: Sokakta yaÅŸayan hayvanlar için hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabiliriz

Emine ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan 'dÃ¼nya ortak evimiz' etiketi ile yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Sokakta yaÅŸayan hayvanlar iÃ§in hayatÄ± biraz olsun kolaylaÅŸtÄ±rabiliriz. Yeter ki dÃ¼nyayÄ± onlarla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± unutmayalÄ±m" ifadesini kullandÄ±. Emine ErdoÄŸan, sokak hayvanlarÄ± iÃ§in yapÄ±labileceklerin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir videoya da yer verdi.

Emine ErdoÄŸan: Sokakta yaÅŸayan hayvanlar iÃ§in hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabiliriz

ABD'de kar küreme tartÄ±ÅŸmasÄ±: 3 ölüOlay, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Luzerne ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde biriken karÄ± kürekle temizleyen James Goy ve Lisa Goy, temizledikleri karlarÄ± komÅŸularÄ± olan eski asker Jeffrey Allen Spaide'in evinin önüne atÄ±nca tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. KomÅŸularÄ±nÄ± uyaran Spaide, çiften biriken karlarÄ± kendi mülklerinin önüne atmasÄ±nÄ± istedi.
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