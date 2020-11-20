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20.11.2020 - 11:15 | | DHA

Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası İslam Sanatları Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO'nun 18 Kasım'ı “Uluslararası İslam Sanatları Günü" ilan etmesiyle ilgili, "Bu yüksek sanatın dünyaya tanıtılması için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası İslam Sanatları Günü' mesajı

Emine Erdoğan twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "UNESCO'nun 18 Kasım'ı 'Uluslararası İslam Sanatları Günü' olarak ilan etmesini memnuniyetle karşıladım. İslam Medeniyetinin sanat alanında ortaya koyduğu zarafetin, yaşadığımız dünyada yitirdiğimiz rafineliği ihya edeceğine inanıyorum. Ülkemizin bu alanda önemli bir birikime sahip olduğunu biliyor, 'Uluslararası İslam Sanatları Günü'nün bu yüksek sanatın dünyaya tanıtılması için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum"

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