23.10.2020 - 18:13 | | DHA
Emine ErdoÄŸan'Ä±n sahiplendiÄŸi 'Leblebi' Külliye bahçesinde
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n sahiplendiÄŸiÂ engelli kÃ¶pek 'Leblebi' CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi bahÃ§esindeki yerini aldÄ±.
Emine ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan hayvan barÄ±naÄŸÄ±ndan sahiplenip 'Leblebi'Â adÄ±nÄ± verdiÄŸi engelli kÃ¶pek ile ilgili videolu paylaÅŸÄ±mda bulundu.
ErdoÄŸan 'SatÄ±n Alma Sahiplen' etiketiyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Yedikule Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±ndan sahiplendiÄŸimiz Leblebi, KÃ¼lliye bahÃ§emizdeki yeni yerini Ã§ok sevdi"Â dedi. Videoda, Emine ErdoÄŸan'Ä±nÂ Leblebi'yi beslerken ve bahÃ§edeki kÃ¶peÄŸin kulÃ¼besinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yer aldÄ±.
Yedikule Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±ndan sahiplendiÄŸimiz Leblebi, KÃ¼lliye bahÃ§emizdeki yeni yerini Ã§ok sevdi.#SatÄ±nAlmaSahiplen pic.twitter.com/cWYbPmOLUA— Emine ErdoÄŸan (@EmineErdogan) October 23, 2020
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Genç kÄ±za sokak ortasÄ±nda bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±BayrampaÅŸa'da bir saldÄ±rgan kaldÄ±rÄ±mda arkadaÅŸÄ±yla yürüyen genç kÄ±zÄ± bÄ±çaklayarak kaçtÄ±. Güvenlik kameralarÄ±na da yansÄ±yan olayda genç kÄ±zÄ±n bacaÄŸÄ±na yedi dikiÅŸ atÄ±lÄ±rken, bÄ±çaklÄ± saldÄ±rgan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.