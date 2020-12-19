Eminönü’nde yasak öncesi yoğunluk

Kısıtlama öncesi İstanbulluların alışveriş adresi yine Eminönü oldu. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyulmadı, uyarılara rağmen yine maske takmayanlar olduğu gözlendi. Evde geçecek günler için en çok kuruyemiş, lokum, kahvaltılık ve kahve alışverişi yapılırken, vatandaşlar can sıkıntısından yediklerini ve mecbur alışveriş yaptıklarını belirtti. Esnaf ise durumdan memnun. Vatandaşların lokum, çerez aldığını belirten esnaf kısıtlama öncesinde alışverişin arttığını söyledi.

Öte yandan İstanbul’da koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Polis ekiplerince otobüs ve minibüsler tek tek durduruldu, yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı. l DHA

OZAN GÜZELCE Milliyet

Polis ekipleri Galata Köprüsü’nde drone’la maske denetimi yaptı.