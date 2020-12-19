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19.12.2020 - 07:00 |

Eminönü’nde yasak öncesi yoğunluk

Hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00’de başladı.

Eminönü’nde yasak öncesi yoğunluk

Kısıtlama öncesi İstanbulluların alışveriş adresi yine Eminönü oldu. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyulmadı, uyarılara rağmen yine maske takmayanlar olduğu gözlendi. Evde geçecek günler için en çok kuruyemiş, lokum, kahvaltılık ve kahve alışverişi yapılırken, vatandaşlar can sıkıntısından yediklerini ve mecbur alışveriş yaptıklarını belirtti. Esnaf ise durumdan memnun. Vatandaşların lokum, çerez aldığını belirten esnaf kısıtlama öncesinde alışverişin arttığını söyledi.

Öte yandan İstanbul’da koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Polis ekiplerince otobüs ve minibüsler tek tek durduruldu, yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı. l DHA

Eminönü’nde yasak öncesi yoğunluk

OZAN GÜZELCE Milliyet

Polis ekipleri Galata Köprüsü’nde drone’la maske denetimi yaptı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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