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12.09.2020 - 13:21 | | DHA

En büyük hayalini 'göreyim ve öleyim' diyordu! Gerçek oldu

Muğla'da Bodrum ilçesinde düğününde babası Murat Özkalp'i kalp krizinden kaybeden ailenin tek çocuğu Yiğit Özkalp (28), "Babam akrabalarına ve çevresine, 'Yiğit'in düğünün göreyim ve öleyim' diyordu. Sürekli bunu söylüyordu ve tek duası buydu. Allah o kadar çok sevmiş ki düğünü gördü ve hemen orda can verdi" dedi.

En büyük hayalini 'göreyim ve öleyim' diyordu! Gerçek oldu

Muğla Bodrum'da 9 Eylül Çarşamba günü bir otelin bahçesinde yapılan Yiğit ve Hande Özkalp'in düğününde, belediye memuru nikahı kıydı, ardından davetlilere ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru damadın babası oto kiralama işletmecisi Murat Özkalp (56) rahatsızlanıp yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkalp'e kalp masajı yaptı, ancak hayata döndürülemedi. O anlar ise bazı davetlilerce cep telefonuyla görüntülendi. Murat Özkalp kentte toprağa verildi.

Murat Özkalp'ın tek evladı olan Yiğit Özkalp, duygularını DHA'ya şu sözlerle anlattı:

"Babamı en mutlu günümüzde kaybettik. En büyük hayali tek oğlu, beni evlendirmekti. Gün saydık, tek tek her şeyi o günde gördü. Nikahımı gördü, pastamı kesti. Karşılıklı oynadıktan sonra sırt üstü yere yığıldı, bize veda etti. Çok müdahalede bulundular fakat aramıza geri dönmedi. Mekanı cennet olsun. Boğazım düğümleniyor."

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Babasının ölümüne çok üzüldüğünü belirten Yiğit Özkalp, "Yiğit'in düğünün göreyim ve öleyim' diyordu. Sürekli bunu söylüyordu. Tek duası buydu. Allah o kadar çok sevmiş ki düğünü gördü ve hemen orda can verdi" dedi.

Öte yandan Murat Özkalp'ın oğlu Yiğit ve gelini Hande Özkalp ile oynadığı görüntüler de dikkat çekti. Takı töreni sonrası hatıra fotoğrafı çektiren Murat Özkalp'ın bir anda yere yığıldığı görüntüler üzüntü yarattı.

En büyük hayalini göreyim ve öleyim diyordu Gerçek oldu

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