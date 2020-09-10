Acının böylesi! Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü

​Bodrum'da dün bir otelin bahçesinde yapılan Yiğit ve Hande Özkalp'in düğününde belediye memuru nikahı kıydı, ardından davetlilere ikramlar yapıldı.

Düğünün sonlarına doğru damadın babası evli ve 1 çocuk babası oto kiralama işletmecisi Murat Özkalp (56), rahatsızlanıp yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkalp'e kalp masajı yaptı, ancak hayata döndürülemedi. O anlar ise bazı davetlilerce cep telefonuyla görüntülendi.