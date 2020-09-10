MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Acının böylesi! Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü
ABONE OL
10.09.2020 - 15:30 | | DHA

Acının böylesi! Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren Murat Özkalp, hayatını kaybetti. Düğünde, Özkalp'e sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlar, kameraya yansıdı.

Acının böylesi! Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü

Bodrum'da dün bir otelin bahçesinde yapılan Yiğit ve Hande Özkalp'in düğününde belediye memuru nikahı kıydı, ardından davetlilere ikramlar yapıldı.

Düğünün sonlarına doğru damadın babası evli ve 1 çocuk babası oto kiralama işletmecisi Murat Özkalp (56), rahatsızlanıp yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkalp'e kalp masajı yaptı, ancak hayata döndürülemedi. O anlar ise bazı davetlilerce cep telefonuyla görüntülendi.

Büyüklüğü ile dikkat çekiyor, 2 bin liraya alıcı buluyorTokat’ta, ağırlığı ve büyülüğü ile diğer cinslerine göre dikkat çeken velikan cinsi tavşan, 2 bin liradan alıcı buluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avokado hırsızları fotokapanla yakalandı! Şüpheli çift tutuklandı

Avokado hırsızları fotokapanla yakalandı! Şüpheli çift tutuklandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor!

MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor!

Sıradaki Haber