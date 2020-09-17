MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı
ABONE OL
17.09.2020 - 16:24 | | DHA

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Enis Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Karar üzerine Berberoğlu yeniden yargılanacak.

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı

AYM Genel Kurulu, bugünkü toplantısında, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu görüştü. Berberoğlu bireysel başvurusunda, ‘dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği’ öne sürdü.

Genel Kurul, Berberoğlu'nun Anayasal güvence altındaki seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Yargıtay'a gönderilecek. Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılarak, Resmi Gazete’de yayımlanacak.

MİLLETVEKİLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Enis Berberoğlu’nun aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, 2018 yılında, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Berberoğlu, Yargıtay kararıyla milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulduğu için salıverilmişti. Kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran’da okunmuş, CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü.

Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

 

    Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk tarımının üreticinin alın teriyle büyüdüğünü bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

    Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında Can Dündar için kaçak sayılma süreci başlatıldı

    MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında Can Dündar için kaçak sayılma süreci başlatıldı

    Sıradaki Haber