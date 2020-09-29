Ermeni hedeflerini Bayraktar vuruyor

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine karşı saldırı başlatan Azerbaycan Ordusu, bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtardı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki ilerleyişinde, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA’ların önemli görev aldığı belirtiliyor.

Savunma politikaları analisti Turan Oğuz, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayraktar TB2 SİHA, Roketsan, MAM-L akıllı mühimmat kullanarak; Ermeni hava savunma sistemleri ve bileşenlerini aktif olsalar dahi yakın mesafeden, çok hassas üstten vuruşlarla imha ediyor” ifadesini kullandı. Bayraktar TB2’nin üreticisi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından, Ermeni hedeflerinin vurulduğu görüntüleri Azerbaycan etiketi ile paylaştı.

İki ülkenin askeri gücü

Askeri araştırma sitesi GlobalFirePower’a göre Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri güç karşılaştırması şöyle:

- Aktif personel sayısı:

Azerbaycan: 126 bin-Ermenistan: 45 bin

- Savunma bütçeleri:

Azerbaycan: 2.8 milyar dolar

Ermenistan: 1.3 milyar dolar

- Toplam hava gücü/uçak:

Azerbaycan: 147 adet

Ermenistan: 64 adet

- Toplam Kara gücü/Saldırı tankları:

Azerbaycan: 570-Ermenistan: 110

- Zırhlı araçlar:

Azerbaycan: 1451-Ermenistan: 748