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01.10.2020 - 17:31 | | DHA

Ermenistan'a ilk yardıma onlar koşmuştu! Görüntü geldi

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ’da Ermeni güçleri ile PKK’nın Suriye’deki kolu terör örgütü YPG teröristleri ile bir araya geldi.

Ermenistan'a ilk yardıma onlar koşmuştu! Görüntü geldi

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye’de eğitim almış onlarca PKK’lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ’a nakledildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetlleri ile bir araya geldiği görülüyor.

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