MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ersin Tatar, Ankara ziyaretinin son derece yararlı geçtiğini bildirdi
ABONE OL
30.09.2020 - 15:04 | | AA

Ersin Tatar, Ankara ziyaretinin son derece yararlı geçtiğini bildirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, dün akşam gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin bir süredir çözüm bekleyen bazı konuların halledilmesi ve dış politikadaki bazı önemli gelişmelerin yüz yüze değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı geçtiğini belirtti.

Ersin Tatar, Ankara ziyaretinin son derece yararlı geçtiğini bildirdi

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldiği çalışma ziyaretini değerlendirdi.

Tüm ülkeler gibi KKTC'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini belirten Tatar, bu süreçte ekonomide ciddi bozulmalar olduğunu ifade etti.

Tatar, ülke ekonomisini ayakta tutan iki temel sektör turizm ve yüksek öğrenimde aşmaları gereken ciddi sorunlar olduğuna dikkati çekerek, bütçe açığının giderek büyüdüğünü vurguladı.

"ZİYARETİN MEYVELERİ VE ETKİLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile son bir haftadır bir araya gelmeyi planladıklarını kaydeden Tatar, "Ankara ziyaretim bir süredir çözüm bekleyen bazı konuların halledilmesi ve dış politikadaki bazı çok önemli gelişmelerin yüz yüze değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı geçti. Bu ziyaretin meyveleri ve etkileri önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacak, görülecektir." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın dün gece katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve KKTC gibi iki kardeş devlet ve bu iki devletin kardeş olan halklarını karşı karşıya getirme potansiyeli taşıyan konuşmalarını esefle kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'nün hain planı ortaya çıktı! TSK'den attırmak için talimatname hazırlamışlar

FETÖ'nün hain planı ortaya çıktı! TSK'den attırmak için talimatname hazırlamışlar

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Sıradaki Haber