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09.01.2021 - 10:04 | | İHA

Erzurum'da şaşkına çeviren manzara! Buzu kırdılar, elleriyle yakaladılar

Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde vatandaşlar donan Çoruh Nehri üzerinde elleriyle balık avladı. Eğlenceli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurum'da şaşkına çeviren manzara! Buzu kırdılar, elleriyle yakaladılar

Erzurum’un Pazaryolu ilçesinden geçen Çoruh Nehri gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle dondu. Alıçlı mahallesinde oturan vatandaşlar donan Çoruh Nehrinde elleriyle balık avladı.

Donan nehir üzerinde ayakta durmakta zorlanan vatandaşların kimisi buzda kaydı, kimisi ise buzun kırılmasıyla suya düştü.

Soğuğa aldırış etmeden balık avlamaya devam eden vatandaşların eğlenceli 

Korona yüzünden tabut ustalarının 'can sıkan' mesaisiPandemi sürecinde, cenaze taşımacılığı ile defin işleminde kullanılan tabutta 'sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması' koşulu, tedbir gereği sadece bir defa kullanılması ve bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayı satışlarda artış yaşandı.
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