Esengül Civelek 3 yıllık Muğla valiliği sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valiler Kararnamesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Bu kararle birlikte 'Esengül Civelek kimdir? Kaç yaşında ve nereli?' soruları sorulmaya başlandı.

ESENGÜL CİVELEK KİMDİR?

1958'de Aydın Nazilli'de doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek Memurluğunda göreve başladı.

Daha sonra sırasıyla; Mali İşler Uzmanı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Yardımcısı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Uluslararası Haber Ajansı A.Ş.'de, Eğitim Müdür Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'de, 15.08.2005 - 24.05.2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür olarak görev yaptı.

2010 –2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, 2011-2014 tarihleri arasında Yalova Valiliği, 2014-2017 tarihleri arasında Kırklareli Valiliği görevini yürüten Vali Esengül CİVELEK, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Muğla Valisi olarak atandı. Vali CİVELEK, 30.06.2017 tarihinde Muğla Valiliği görevine başladı.

Yöneticilik vasıflarının yansıra 1983 yılından günümüze kadar sosyal hizmetlerin tüm alanlarında onursal üye sıfatıyla başarılı çalışmalarda bulunmuş olup, bu çalışmalar esnasında 1997 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'ndan altın madalya, Yardım Severler Derneği Genel Başkanlığından altın berat ile ödüllendirildi. Vali Esengül CİVELEK, Türkiye'yi pek çok uluslararası alanda da başarıyla temsil etti.

Sayın Esengül CİVELEK, 2 çocuk annesidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.