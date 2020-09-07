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07.09.2020 - 11:33 | | DHA

Esenler'de bir kişi sahte dolarla vatandaşları dolandırırken yakalandı!

İstanbul Esenler'de irtibata geçtiği kişilere elindeki sahte dolarları, "düşük kurdan, ucuza satıyorum" diyerek sattığı belirlenen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Esenler'de bir kişi sahte dolarla vatandaşları dolandırırken yakalandı!

Olay, 30 Ağustos Pazar günü Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu  Muhammed A.,  anlaşıp buluştuğu kişiye Türk parası karşılığı, elindeki sahte 5 bin doları, ucuza daha düşük kurdan verdi. Daha sonra elindeki dolarların sahte olduğunu anlayan kişi,  hemen polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, eşkal ve kimliğini belirlediği şüphelinin başka bir kişiyi daha aynı yöntemle dolandıracağının bilgisi üzerine harekete geçti. Bahçelievler Adnan Kahveci Caddesi üzerinde, yine bir kişiye sahte dolarları düşük kurdan, ucuza  satmaya hazırlanan  Suriye uyruklu Muhammed A. polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Şüphelinin kaçmaya çalıştığı sırada, koşarken poşet içerisinde bulunan sahte dolarları yerlere saçtığı belirtildi. Şüpheli Muhammed A. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.

 

Ameliyat esnasında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştuRomanya'da yaşayan 56 yaşındaki mühendis Gıcu Sahaıdec, 13 yıl önce Parkinson hastalığıyla tanıştı. Hastalığın bulgularının ilerlemesi sonucu titreme, tutukluk, hareketlerde yavaşlama, yürüme ve konuşma güçlüğü yaşayan Rumen mühendis, Türkiye’de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından beyin pili ameliyatına alındı. Narkozsuz (uyanık beyin ameliyatı ile) gerçekleştirilen operasyonda Gıcu Sahaıdec, önce şarkı söyledi, ardından Romanya’daki eşiyle görüntülü konuştu.
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