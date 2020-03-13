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13.03.2020 - 12:03 | | DHA

Esenyurt'ta gence "Ne bakıyorsun" dayağı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta 3 kişi,  bir genci onlarca kişinin ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Mahallelinin araya girmesiyle 3 saldırgan kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis saldırganları yakaladı.

Esenyurt'ta gence "Ne bakıyorsun" dayağı kamerada

Esenyurt meydanında yaşanan olayda yüzde 80 şizofreni raporu bulunan 32 yaşındaki Gökhan Taş, iddiaya göre sokakta yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğradı. Şakir T., Emrah B. ve Selçuk Ö. adlı kişiler, kendi kendine konuşan gence "ne bakıyorsun" diye bağırdı. Şizofreni hastası Gökhan Taş ise "Size bakmadım, kendi kedime bazen konuşuyorum" dedi.

3 saldırgan buna rağmen Gökhan Taş'ı sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etti. Dayak yiyen hasta gencin yardımına çevredekiler yetişti. Mahalleli, saldırganları ayırdıktan sonra polise haber verdi. 3 saldırgan ise buradan kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 3 saldırganı yakaladı. 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin hasta genci, dövdüğü ve çevredekilerin araya girdiği görülüyor. 

İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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