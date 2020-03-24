Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? | EDHO 161.yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Uzun senelerdir yayınlanan EDHO hem oyuncu kadrosu hem de hikayesi ile dikkat çekiyor. Corona virüsten dolayı çeşitli önlemler alınıyor. Dizi setlerine ara verileceği ise gündemde konuşulmakta... Salı akşamları izleyicilerle buluşan EDHO’nun bu akşam olup olmayacağı ise araştırılan konular arasında bulunmakta... Peki EDHO 161.yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde…
Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV ekranların izleyicilerle buluşuyor. EDHO’nun 161.bölümünde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Corona virüsü tedbirleri sonrasında ise yurt genelinde birçok tedbirler alındı. Tedbirler sonrasında dizilerin ara verip vermeyeceği ise araştırılmakta... Peki EDHO 161.yeni bölümü bu akşam var mı?
EDHO 161.YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
ATV yayın akışında bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 161.bölümünün yayınlanacağı yer alıyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Oktay Kaynarca
Naz Elmas
Selda Alkor
Burak Sergen
Mustafa Üstündağ
Yunus Emre Yıldırımer
Ozan Akbaba
Sabina Toziya