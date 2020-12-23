Esnaf destek ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL esnaf destek paketi ve kira yardımı ne zaman verilecek?

Esnaf destek paketi ve kira yardımı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde esnaf desteği ve kira yardımı ile ilgili açıklama gerçekleştirmişti. "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete’de yayımlandı. Desteğin nasıl alınacağı ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki 1000 TL esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kararla Kovid-19 salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek.

ESNAF DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1000 lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.

İŞ YERİ KİRA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK VE NE KADAR?

Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin, kira destek tutarının altında olması durumunda iş yeri kira bedeli kadar söz konusu destek sağlanacak.

Öte yandan desteğin verilmesine ilişkin usul ve esasları içeren tebliğin gelecek günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması, başvuru süreci ve yararlanabilecek mesleklerin de kısa sürede Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.