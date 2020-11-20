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20.11.2020 - 10:15 | | DHA

Ev temeli kazısında Bizans küpü çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yeni bina yapılması planlanan bir arsada yapılan sondaj çalışmasında, Bizans dönemine ait olabileceği düşünülen küp ve yapı kalıntılarına rastlandı.

Ev temeli kazısında Bizans küpü çıktı

İznik Müze Müdürlüğü tarafından Atatürk Caddesi’nde 3. derece sit alanında bulunan arsaya bina yapılması talebi üzerine, sondaj çalışması başlattı. Yapılan sondaj çalışmasında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen küp ve yapı kalıntılarına rastlandı. 

Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı. Arsada yapılan kazı nedeniyle oluşan derin çukurun, çevredeki binaların zarar görmemesi için özel yöntemlerle kapatılacağı öğrenildi.

Ekiplerin, küp ve yapı kalıntılarını incelemesi sürüyor.

Ev temeli kazısında Bizans küpü çıktı

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