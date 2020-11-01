Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama ekranı için TIKLA!

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında "evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başlandı. Fay hattı sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki fay hattı sorgulaması nasıl yapılır?

FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan fay hattı haritası ile evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebiliyorsunuz.

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FAY HATTI NEDİR?

Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan kırığa verilen isimdir. Kırıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok halinde yer değiştirir. Bir kırığın fay olabilmesi için fay aynası, tavan ve taban blokları ve atıma gerek vardır.