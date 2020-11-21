Evinin internetten satıldığını görünce... Ünlü oyuncu da çarpıldı!

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına göre, iş insanı Sedat Morgül (42), yatırım amaçlı daire almaya karar verdi. Morgül, yaptığı araştırma sonrası, Metin Uçar’ın (49) sahibi olduğu Uçarlar Yapı’nın bir projesinde karar kaldı. Üç bloktan oluşan toplam 220 dairelik projenin yüzde 95’inin bittiğini gören Morgül, fiyatı da uygun gelince, 4 daire almaya karar verdi. Morgül, 1+1 şeklindeki 4 daireyi 660 bin liraya satın aldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, iş insanı Morgül, ödemenin yarısını peşin, yarısını çek olarak yaptı. Elinde arsa tapusu bulunan Morgül bir süre sonra, internette gördüğü bir ilanla şoke oldu. Sahibi olduğu dairelerden birinin satışa konulduğunu gören Morgül, ilanın sahibi ile temasa geçti. Anılan daireyi satışa çıkaran ismin ise, bir dönem izlenme rekorları kıran ‘Arka Sıradakiler’ dizisinde ‘Yadigâr’ karakterini canlandıran Temmuz Karikutal (33) olduğu anlaşıldı.

AYNI DAİRE İKİ KİŞİYE

Morgül, Karikutal ile temasa geçti ve ikili yüz yüze görüştü. Her iki isim, ellerindeki tapu ve sözleşmeleri karşılaştırdı. Durum kısa sürede anlaşıldı. Aynı daire iki farklı kişiye birden satılmıştı. İlk şoku atlatan Morgül, diğer daireleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Morgül, parasını ödediği dairelerden birinin daha başka bir firmaya satıldığını öğrendi.

‘DOLANDIRICILIK’ DAVASI

Şirket yetkilileri ile de görüşemeyen Morgül soluğu savcılıkta aldı. Satış sözleşmesi imzaladığı şirketin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası müteahhit Metin Uçar ile annesi H. Uçar hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Davanın ilk duruşması geçen Eylül sonunda görülürken, Metin Uçar’ın başka bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Mahkeme, ikinci duruşma için önümüzdeki Ocak ayı ortasına gün verdi. Konu ile ilgili görüşünü almak üzere aradığımız Uçar’ın avukatından ise dönüş olmadı.