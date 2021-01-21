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21.01.2021 - 22:30 | | DHA

Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil hakkında soruşturma

Dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine karşı zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İl Başkanlığında düzenlenen programın ardından binadan çıkarak evlat nöbeti tutan ailelere zafer işareti yapan Katırcıoğlu hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma açtı.

 

Katırcıoğlu'nun yaptığı işaret, oturma eylemi yapan ailelerin tepkisine neden olmuş, çıkan gerginlikte bir baba fenalaşmıştı.

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