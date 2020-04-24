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24.04.2020 - 18:25 |

Eylül İsminin Anlamı Nedir? Eylül Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Eylül Türkçede hem erkek hem de kız çocukları için kullanılan en güzel adlardan biridir. Bu isim yaygın olarak Türkçede yer alırken, özellikle telaffuzu açısından kulağa hoş gelen isimler arasında bulunuyor. Pek çok aile minik yavruları adına bu ismi vermek için anlamı açısından İnternette araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Eylül isminin anlamı nedir? Eylül ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Eylül İsminin Anlamı Nedir? Eylül Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Eylül Arapça kökenli isimlerden biridir. Unisex bir isim olması ile beraber kız ya da erkek çocukları için kullanılabilir. Uzun bir dönemdir Türkiye'de bulunan ve yerleşik isimler arasında bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından Eylül ‘yılın dokuzuncu ayı’ olarak geçmektedir.

Eylül Ne Demek?

Eylül bir isim olarak kullanılması ile beraber mevsimlerin adı olarak da bilinmektedir. Genel olarak ise Eylül adı ‘Yılın dokuzuncu ayı’ ya da ‘Sonbahar mevsiminin ilk ayı’ şeklinde de bilinmektedir. Daha çok kız çocukları için kullanılsa dahi, günümüzde erkek ismi olarak da değerlendirilmektedir. Ayrıca bu isim tek başına kullanım imkanı verirken, farklı isimlerle bir araya gelme olanağı sağlamaktadır.

Eylül Kur’an’da Geçiyor mu?

Eylül Arapça kökenli olarak Türkçede bulunan ve çok sevilen isimlerden biridir. Anlam açısından mevsimleri anlatan ve sonbaharı temsil eden bu isim, kız ve erkek çocukları için güzel bir uyum sağlamaktadır. En çok merak edilen konular arasında ise Kur'an'da geçip geçmediği şeklinde öne çıkar. Eylül ismi Kur'an'da yer almamaktadır.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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