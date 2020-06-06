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06.06.2020 - 15:53 | | DHA

Falezlerden ölümcül atlayış!

Antalya’nın Konyaaltı Sahili'ni kuş bakışı gören falezler, corona virüs salgını sonrası yasakların kalkmasıyla, adrenalin tutkunu gençlerin yine atlama noktası oldu. Yaklaşık 40 metre yüksekten denize atlayan bir genç, korku dolu anlar yaşattı.

Falezlerden ölümcül atlayış!

1 Haziran'dan itibaren plaj ve yürüyüş yollarının normalleşme süreciyle tekrar kullanıma açılmasıyla birlikte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni kuş bakışı gören falezler, adrenalin tutkunu gençlerin yine uğrak yeri oldu. 

Kısıtlama öncesi gençlerin ara ara yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin üzerinden denize atladığı noktaya çıkan bir genç, izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. 

Genç, falezlerin uç noktasında kısa bir süre cesaretini topladıktan sonra denize çivileme atladı. Ölüme meydan okuyan gencin nefes kesen bu atlayışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Falezler, sık sık bu tip denize atlayışlarla gündeme geliyor.

Ağlamasından rahatsız olduğu bebeği yastıkla boğan bakıcı kameradaUkrayna'da bir kreşte görevli bakıcı, bebeğin ağlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle yastıkla boğarak ölümüne neden oldu. Bakıcının kusmadan dolayı öldü dediği olay evdeki güvenlik kamerası görüntüleriyle gün yüzüne çıktı.
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