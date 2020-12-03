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03.12.2020 - 09:38 | | DHA

Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul Fatih'te trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Fatih'te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Küçükçekmece, Beykoz, Eyüpsultan, Ateşehir, Beşiktaş, Şişli ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

 

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