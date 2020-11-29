Feci kaza! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı

Zekeriya Atak yönetimindeki 34 LSS 04 plakalı TIR, Adana-Ankara otoyolunda, Vangölü Turizme ait Tahsin Özcan yönetimindeki 14 GJ 385 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

30 yolcusu bulunan otobüs, çarpışmanın etkisiyle viyadük bariyerlerinin üzerine çıktı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.