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29.11.2020 - 23:10 | | AA

Feci kaza! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı

Adana’nın Pozantı ilçesinde TIR ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Feci kaza! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı

Zekeriya Atak yönetimindeki 34 LSS 04 plakalı TIR, Adana-Ankara otoyolunda, Vangölü Turizme ait Tahsin Özcan yönetimindeki 14 GJ 385 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

30 yolcusu bulunan otobüs, çarpışmanın etkisiyle viyadük bariyerlerinin üzerine çıktı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Feci kaza TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı

Aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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