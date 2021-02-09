Feci ölüm! Direksiyon başında fenalaşınca kömürlüğe çarptı...

Gümüşyaka Mahallesi'nde satın aldıkları bahçeyi kontrol ettikten sonra eşiyle beraber İstanbul'a dönmek için aracıyla hareket eden Atilla Çimen, Kapalı Pazar mevkisinde bir evin kömürlüğüne çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Atilla Çimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Çimen'in eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın, Atilla Çimen'in aracını kullandığı sırada fenalaşması üzerine meydana geldiği belirtildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.