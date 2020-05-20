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20.05.2020 - 15:58 | | DHA

Fenerbahçe Sahili'nde denize girenler havadan fotoğraflandı

Corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma başladı. Fenerbahçe Sahili'nde aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve denize giren çocuklar havadan görüntülendi.

Fenerbahçe Sahili'nde denize girenler havadan fotoğraflandı

İstanbul Fenerbahçe Sahili'nde 0-14 yaş grubu çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izni başladığında, çocuklar aileleriyle birlikte dışarıya çıktı. Bazı çocuklar ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken bazı çocuklar da bisiklet sürdü. Fenerbahçe Sahili'nde denizde yüzünler de havadan fotoğraflandı.

 

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