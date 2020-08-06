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06.08.2020 - 10:29 |

Fenerbahçe Üniversitesi; Seni Sen Yapan Üniversite!

Köklerini spor, kültür ve eğitim mirasından alan ve yaşadığımız çağın gerekliliklerine uygun bir yapılanmaya sahip olan Fenerbahçe Üniversitesi, uluslararası alanda söz sahibi nesiller yetiştirme hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul sosyal yaşamının merkezindeki konumuyla iş merkezleriyle bütünlük kazanan Ataşehir’de keyifli, güvenli ve kaliteli yaşam imkanı sunar.

Fenerbahçe Üniversitesi; Seni Sen Yapan Üniversite!

Bünyesinde 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 5 Fakülte, 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile toplamda 17 lisans bölümü ve 10 ön lisans programı bulunduran Fenerbahçe Üniversitesi; başarıyı burslarıyla ödüllendirmektedir. %100 ve %50 burs imkanlarının yanı sıra üniversitemizi ilk üç tercihinden biri olarak seçen ve yerleşen öğrenciye ek olarak %25 indirim tanımlamaktadır.

Fenerbahçe Üniversitesi’nin uluslararası iş birlikleri kapsamında; uluslararası sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler, uluslararası araştırma ve iş geliştirme kurumları ile gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında öğrencilerimizin global dünyada süregelen beklentileri karşılayabilecek düzeyde donanıma sahip olarak iş yaşamlarına başlamaları sağlanmaktadır.

Medicana Sağlık Grupları İş Birliği ile Staj Garantisi

Üniversitemiz öğrencileri Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan iş birliği sayesinde kulübün modern spor tesislerinin kullanımı, Medicana Sağlık Grubu’nun ise hastanelerinde staj ve çalışma imkanlarından da yararlanabilmektedirler. Fenerbahçe Üniversitesi; İstanbul sosyal yaşamının merkezinde konumlanan yerleşkesi ile öğrencisine keyifli, güvenli ve kaliteli yaşam ve eğitim imkanı sunmaktadır.

Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı ile alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, Dünya dillerine hâkim, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime odaklanmış; bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek, böylece dünyanın önde gelen “Global Üniversiteleri” arasında yer almak hedefiyle yoluna devam etmektedir.

 

Son dakika! Tatile gidenler bu kurala dikkat! 'En fazla 10 gün'Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil dönüşü işbaşı yapacak olanları uyararak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmalı" dedi.
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