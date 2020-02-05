FETÖ operasyonu! 8 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Aralarında, soruşturma kapsamında ihraç edilen 1'er polis ve öğretmenin de olduğu 8 kişi, gözaltına alındı.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.