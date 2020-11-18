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18.11.2020 - 11:18 | | DHA

FETÖ’nün 57 mahrem imamı toplu halde itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheli aynı anda etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini bildirdi. Bunlardan 48’i örgütün son dönem yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Gaybubet evlerini de açıklayan mahrem imamların verdiği bilgilerle düzenlenen operasyonlarda çok sayıda FETÖ üyesi gözaltına alındı

FETÖ’nün 57 mahrem imamı toplu halde itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan çalışmalarda tespit edilen FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 89 mahrem imamına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 70 şüpheli gözaltına alınırken, ilk kez 57 mahrem imam aynı anda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini açıkladı.

18’İ ÖĞRETMEN BİRİ PROFESÖR 2’Sİ DOKTOR

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem imamlarının hepsinin aktif görevde ve kamuda çalışanı oldukları aralarında 18 öğretmen, 1 profesör 1 doçent ve 2 doktor da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan 57 mahrem imam etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Mahrem imamlardan ifadeleri etkin pişmanlık için yeterli görülmeyen 9 şüphelinin de aralarında olduğu 21'i tutuklandı. İfadelerinde FETÖ’nün son dönem yapılanması ve gaybubet evlerinin adreslerini veren 48 şüpheli adli kontrol altına alındı. 1 şüphelinin ise emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.

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