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20.02.2021 - 12:55 |

Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu ölüm yıldönümünde anılıyor...

Fırat Çakıroğlu ölüm yıldönümünde unutulmadı. Ege Üniversitesi'nde 6 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu ölüm yıldönümünde anılıyor. Peki, Fırat Çakıroğlu kimdir? Öldüğünde kaç yaşındaydı?

Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu ölüm yıldönümünde anılıyor...

Fırat Çakıroğlu 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde başlayan kavga esnasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yapılan yargılamada Nurullah Semo isimli şahıs tutuklandı.

Cinayetin sanığı Nurullah Semo, 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FIRAT ÇAKIROĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu, annesi Özlem Çakıroğlu. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu'nun Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

 

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