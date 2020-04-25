Fırınlar açık mı, saat kaça kadar çalışıyorlar? Fırınlarda pide ve ekmek satışı yapılıyor mu?

11 Ayın sultanı Ramazan yının ikinci günündeyiz. Milyonlarca Müslüman vatandaş, bugün akşam ezanında oruçlarını açacaklar. İftar sofralarında ramazan pidesinin de yer almasını isteyenler, evine yakın noktada olan fırınlar hakkında bilgi almak istiyor. Peki bugün fırınlar açık mı? Fırınlarda pide ve ekmek satışı yapılıyor mu?

FIRINLAR AÇIK MI, PİDE VE EKMEK SATIŞI YAPILIYOR MU?

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede;

23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.