Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Örnekler İle Kısaca Fiziğin Alt Dalları

Bilimin önemli konuları arasında yer alan fizik, yaşamın her noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Uzay, kaynak, enerji ve gündelik yaşamdaki aletler gibi daha birçok noktada çok önemlidir. Hatta birçok farklı keşif amaçlı fizik kullanılır. Tabii eğitim söz konusu olduğunda farkı sınıflar için fizik her zaman ön plandadır. Bu doğrultuda fiziğin aynı zamanda birçok değişik alt dalı bulunur. Her alt dalı farklı görevler üstlenir.

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir?

Fiziğin birçok farklı alt dalı bulunmaktadır. Her bir alt dal değişik sebeplerden dolayı ortaya çıkar ve yaşamın tamamen doğal bir kaynağı olarak değerlendirilir. Özellikle elektron ve kuarklar gibi çok küçük yapı taşlarından, evrendeki yıldızlar ve galaksilerin işleyişine kadar bütün doğa olayları açısından fizik temel bir unsurdur. Böylesi geniş bir alan olarak öne çıkan fizik için birçok farklı alt dalı da doğal değerlendiriliyor.

- Mekanik,

- Elektromanyetizma,

- Termodinamik,

- Optik,

- Atom ve molekül fiziği,

- Katıhal fiziği,

- Yüksek enerji ve plazma fiziği,

- ükleer fizik,

Bu şekilde fiziğin 8 farklı alt dalı bulunmaktadır. Tüm bu alt dallar fizik adına hayatın farklı yerlerinde amaca uygun değerlendirilmektedir. Üstelik her geçen gün gelişme gösteren ve yaşamı daha ileri seviyeye taşıyan konular olduğunu da dile getirmek mümkün.

Fiziğin Örnekler ile Kısaca Fiziğin Alt Dalları

Fiziğin alt dallarını daha iyi anlayabilmek için ayrı ayrı her biri adına kısaca örnekler vermek mümkün. Bu örnekler doğrultusunda ne gibi amaçlar taşıdığı ve ne olduğuna da dair daha etkin bilgi elde edilebilir.

Mekanik; Uçağın uçması, sesin oluşumu, yanardağın patlaması ve rüzgarın oluşumu gibi birçok unsuru açıklayan alt bilim dalıdır.

Elektromanyetizma; Trenler, pusulalar, Manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi birçok cihaz bu alt dal adına örnek olarak verilebilir.

Termodinamik; Isıtma ve soğutma sistemleri, yalıtım malzemeleri, termik santraller ile besinlerden enerji üretimi termodinamik örneği için öne çıkıyor.

Optik; Teleskoplar, gözlükler, fiber optik kablolar ve dürbün gibi birçok cihaz optik alt dalına giriyor.

Atom ve molekül fiziği; Maddenin en küçük yapı taşı atom ile beraber molekülleri inceleme dalı olarak değerlendirilir.

Katıhal fiziği; Maddenin teknolojik alanda kullanımı şeklinde örnek vermek mümkün.

Yüksek enerji ve plazma fiziği; Maddenin katı sıvı ve gaz halinin dışında 4. hali olan plazma haline incelemektedir.

Nükleer fizik; Çekirdek fiziği olarak da bilinir ve enerji üretmek amaçlı dünyada oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.