Flaş! D-100 karayolu Ankara yönü kapanabilir

Bolu’da 1991 yılında D-100 karayolunun genişletilerek duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevkiindeki Ö.Y’ye ait olan 570 metrekarelik tarla yolun geçtiği alan içerisinde kaldı. 13 yıl boyunca karayolunun geçtiği arazisine ait emlak vergisini ödeyen Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonunda Yargıtay, 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı buldu. Müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılmasına hükmeden Yargıtay, 17 Ocak 2020 tarihinde Bolu İcra Mahkemesi’ne asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderdi.

İŞLEM YAPILMAYINCA KARAYOLU ÜZERİNE TABELA ASTI

İcraya konulma kararının üzerinden geçen 10 aylık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğünün gerekli yasal girişimleri başlatmaması üzerine 13 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Ö.Y’nin avukatı Cihan Yavuz, müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek orta refüje mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı. Tabelada “Özel mülktür. 18.04.2018 tarihinde kesinleşen Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/455E 2016/528K sayılı ilamı doğrultusunda Bolu İcra Müdürlüğünün 2019/257E sayılı takip dosyasıyla davalı Karayollarının müdahalesi sonlandırılarak taşınmaz üzerindeki asfalt kaldırılacaktır“ ifadeleri yer aldı.

"BİZE BAŞKA ŞANS TANINMADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cihan Yavuz, yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracaklarını belirterek, “Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 2007’de açılmış bir davamız vardı. 13 yıllık bir hukuk mücadelesini kazandık. Davamız asfaltın kaldırılması talebiydi. Karar 2018’de kesinleşti. 2019’da icraya konulduğundan bugüne kadar maalesef Karayolları hareketsiz kaldı. Herhangi bir kamulaştırma işlemi başlatmadı. Dolayısıyla bize başka bir şans tanımadı. Biz de başvurularımızı yaptık. Yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracağız. Bu da demek oluyor ki, D-100 karayolu Ankara istikameti kapatılacak. Burası tapu senedinde 570 metrekare. Süreç tamamlandığı için icrası yapılacak” dedi.

"SABRIMIZ KALMADI"

Resmi bir işlemin yapılmasını beklediklerini ancak sabırlarının kalmadığını kaydeden Yavuz, “Karayolları anlaşma yoluna gitmek istiyor ama bu kadar sürüncemede bırakıldı ki bizim sabrımız kalmadı. İcra takibimiz 2019’da açılmış. 1 seneden fazla oldu. Biz burada resmi bir işlemin yapılmasını bekliyoruz. İcra müdürü ve yol güvenliğiyle birlikte iş makinesiyle asfaltın kaldırılma işlemi yapılacak ve müvekkilimize tarlasını teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.