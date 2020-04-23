Flu Nedir? Flu Efekti, Flu Çekim Ve Flu Fotoğraf Ne Demektir?

Flu kelimesi kulağa yabancı gibi gelen kelimelerden biridir. Kelime, köken itibarıyla da Fransızcadır. Flu, flu efekti, flu çekim ve flu fotoğraf kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sizler için bir araya getirdik.

Flu Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Flu kelimesi TDK'ya göre tam olarak belli olmayan ve fotoğrafta net olmayan görüntü anlamlarına gelir. Bir fotoğraf çektiğinizde ve karşıdaki kişi size çok flu çıkmışım dediğinde, bu aslında fotoğrafta net çıkmamışım, görüntüm fotoğrafta net değil anlamlarına gelmektedir.

Flu Efekti, Flu Çekim ve Flu Fotoğraf Ne Demektir?

Flu efekti özellikle telefonların kamera özelliklerinde bulunan ve fotoğrafın netliğini azaltıcı etkisi bulunan efekti ifade etmektedir. Telefonunuzun kamerasındaki flu efekti özelliği açıksa, çektiğiniz fotoğrafların/videoların netliği azalacaktır.

Flu çekim de aynı şekilde bir görüntünün netliği azaltılmış şekilde çekilmesi anlamına gelir. Bu da hem fotoğraf hem de video çekimleri için geçerlidir. Flu fotoğraf dendiğinde de aklımıza net olmayan, çekilmek istenen objenin tam olarak görülmediği fotoğraflar gelmelidir.