Formasyon kaldırıldı mı? Pedagojik formasyon alanlar ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, formasyon ile ilgili gelen soruyu cevapladı. Formasyon ile ilgili ayrıntıları merak edenler ise Bakan Selçuk'un açıklamasını araştırmaya başladı. Peki formasyon kaldırıldı mı? Formasyon alanlar ne yapacak?

FORMASYON KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu açıklamayı gerçekleştirdi:

"Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüz binlerce üniversite mezunu gencin, ihtiyacı olmayan alanlarda sürekli olarak formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Formasyon gerekiyorsa, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Kimsenin yüksek miktarda ödemeler yaparak formasyon almasına gerek yok. Siz sınavı kazanın biz size ücretsiz vereceğiz."

FORMASYON BELGESİ OLANLAR NE YAPACAK?

Bakan Selçuk şu detayları açıkladı:

"Bu süreçte de 2020'nin sonu gelecek yılı başında hayata geçmek üzere, şuanda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle, bu projeyi de hayata geçirdik. Böyle bir söz vermiştik çünkü."