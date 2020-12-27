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27.12.2020 - 14:57 | | İHA/DHA

Fotoğraflar bugün çekildi! Sahiller turistlere kaldı

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlığa bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili turistlere kaldı. Bazı turistler denize girdi, bazıları güneşlendi.

Fotoğraflar bugün çekildi! Sahiller turistlere kaldı
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı!
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı!
Kısıtlamada denizin keyfini turistler çıkardı!
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Turizm kenti Antalya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar güneşli havaya rağmen dışarı çıkmadı. Kısıtlamanın ikinci gününde kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Hafta sonu yoğunluğun oluştuğu sahil şeridinde polis ekipleri otomobil ve yayalara yönelik denetim yaptı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ıssızlığa büründü. Sahilde sadece kısıtlamadan muaf turistlerin olduğu görüldü. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya’da bazı turistler deniz keyfi yaptı. Dalgalı denizde turistler uzun süre yüzdü.

Deniz keyfi yapan turizmci Mehmet Turgut, “Turistler gibi biz de yasaktan muafız. Sahil ve denizin keyfini yapıyoruz. Yasaklar bitip her şeyin normale dönmesini istiyoruz. Kimse yok sahilde, içimizde bir burukluk var. Antalya çok farklı bir yer. Havanın sıcak olması nedeniyle şanslıyız. Deniz hafif soğuk olsa da dışarıda üşümüyorsunuz” dedi.

Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulunduGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi. Öte yandan polis ve zabıta ekiplerinin bulduğu evsiz vatandaş, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.
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