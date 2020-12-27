Fotoğraflar bugün çekildi! Sahiller turistlere kaldı

Turizm kenti Antalya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar güneşli havaya rağmen dışarı çıkmadı. Kısıtlamanın ikinci gününde kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Hafta sonu yoğunluğun oluştuğu sahil şeridinde polis ekipleri otomobil ve yayalara yönelik denetim yaptı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ıssızlığa büründü. Sahilde sadece kısıtlamadan muaf turistlerin olduğu görüldü. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya’da bazı turistler deniz keyfi yaptı. Dalgalı denizde turistler uzun süre yüzdü.

Deniz keyfi yapan turizmci Mehmet Turgut, “Turistler gibi biz de yasaktan muafız. Sahil ve denizin keyfini yapıyoruz. Yasaklar bitip her şeyin normale dönmesini istiyoruz. Kimse yok sahilde, içimizde bir burukluk var. Antalya çok farklı bir yer. Havanın sıcak olması nedeniyle şanslıyız. Deniz hafif soğuk olsa da dışarıda üşümüyorsunuz” dedi.